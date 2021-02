Covid: artista dona a Mauriziano 'Topolino' con mascherina

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - L'artista Carmelo Giammello, autore per Luci d'Artista del famoso Planetario, ha donato all'ospedale Mauriziano di Torino una sua opera d'arte su tela che raffigura 'Topolino' con la mascherina.

L'opera è stata significativamente posizionata all'ingresso della sala vaccini. Al taglio del nastro era presente la direzione aziendale al completo, con Maurizio Dall'Acqua, Maria Carmen Azzolina e Roberto D'Angelo.

L'opera 'Covid-19', spiega Giammello, è un ringraziamento al personale sanitario dell'ospedale, che tanto si è impegnato in questo anno di pandemia per combattere il virus. (ANSA).