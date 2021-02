Vino: Piemonte, da Regione oltre 10 mln per promozione

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Oltre dieci milioni di euro per la promozione del vino. E' la somma stanziata dalla Regione, interesserà più di 350 aziende vitivinicole.

L'assessorato all'Agricoltura e Cibo della Giunta Cirio ha infatti approvato la graduatoria dei beneficiari che hanno partecipato al bando Ocm Vino per la promozione sui mercati extraeuropei. Si tratta di consorzi di tutela e associazioni di produttori che hanno presentato progetti regionali e multiregionali di promozione dei vini di qualità nei paesi extra UE, per l'annualità 2020/2021.

"I contributi che abbiamo assegnato ai consorzi e alle associazioni di produttori tramite il bando - sottolinea l'assessore regionale Marco Protopapa - sono una risorsa importante per le aziende vitivinicole piemontesi che stanno affrontando la crisi dovuta alla pandemia. E' essenziale potenziare le attività di promozione nei Paesi extra europei per consolidare il posizionamento internazionale dei vini piemontesi al fine di migliorare sempre di più l'offerta dei nostri prodotti".

La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione Piemonte.

(ANSA).