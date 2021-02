Torino: promozione per ex capo di gabinetto di Appendino

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Paolo Giordana, l'ex capo di gabinetto della sindaca di Torino Chiara Appendino, ruolo da cui si era dimesso dopo che aveva tentato di far togliere una multa a un amico, avrà una promozione. L'ex braccio destro della prima cittadina, coinvolto insieme a lei nel processo per i fatti di piazza San Carlo, è infatti risultato vincitore di un 'interpello' per una posizione organizzativa.

In particolare Giordana, da anni dipendente del Comune, sarà applicato alla Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, dove si occuperà di bandi, acquisti e vendite per l'area edilizia residenziale pubblica. (ANSA).