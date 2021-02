Polizia: apre a Ceva nuovo distaccamento Questura Cuneo

Raffaele Sasso (ANSA) - CEVA (CUNEO), 10 FEB - La Questura di Cuneo apre a Ceva, nell'ex caserma della polizia stradale, un suo ufficio distaccato. L'annuncio "dopo un lungo e travagliato percorso durato un anno esatto", osserva il Siulp di Cuneo, ricordando la protesta dei sindaci contro la chiusura della sede distaccata della stradale a seguito della quale venne firmato un protocollo d'intesa per riconvertire quegli uffici in una sorta di 'avamposto' della Questura del capoluogo.

Nell'Ufficio avanzato, spiega il Siulp, saranno 6 gli agenti impiegati; offriranno servizi amministrativi, come ad esempio il disbrigo delle pratiche di rilascio passaporti e porto d'armi, ma si occuperanno anche di controllare la viabilità e, in generale, di presidiare il territorio di competenza. (ANSA).