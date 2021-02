Nasce nel Torinese nuovo hospice del Cottolengo

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - A Chieri, nel Torinese, dove il santo Cottolengo ha trascorso la sua ultima settimana di vita ed è morto, dopo essersi infettato di tifo curando i malati in una terribile epidemia del 1842, sorgerà un nuovo hospice gestito dal Cottolengo. La presentazione oggi a Torino, presenti il direttore generale dell'ospedale Cottolengo, Gian Paolo Zanetta, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia.

"Quando sono stato eletto Padre Generale della Piccola Casa - ha spiegato don Carmine Arice - mi sono trovato immediatamente ad affrontare, sulla scia del servizio che precedentemente facevo presso la Conferenza Episcopale Italiana nell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, un acceso dibattito su temi legati alla cura della persona nella fase terminale della vita. È noto a quanti si occupano della materia che la risposta alla domanda di cura e assistenza di pazienti che hanno bisogno di cure palliative o che sono nella fase terminale della vita, anche nella nostra Regione è ancora insufficiente. L'assessore regionale alla Sanità in un messaggio per questa occasione ha sottolineato che mancano almeno 60 posti letto di questo tipo.

La nostra stessa lungodegenza all'ospedale Cottolengo constata questo fabbisogno in diversi pazienti, soprattutto oncologici".

"Abbiamo inoltrato alle autorità regionali la domanda di poter iniziare questo servizio - ha sottolineato - e il presidente Cirio ha subito manifestato la sua disponibilità".

(ANSA).