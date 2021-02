Libri: 4.000 visualizzazioni in 12 ore per Julia Kristeva

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Settecentocinquanta persone connesse simultaneamente durante la diretta del 9 febbraio sui canali social del Circolo dei lettori per un totale di 4.000 visualizzazioni in meno di 12 ore provenienti da Piemonte, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Toscana, Puglia, Sicilia e Liguria. Così Julia Kristeva, filosofa, psicoanalista e filologa, tra i maggiori teorici contemporanei della letteratura, è stata accolta dai lettori che ieri sera si sono dedicati all'ascolto della sua lezione su Fëdor Dostoevskij. A 200 anni dalla nascita dell'autore russo e in occasione dell'uscita di "Dostoevskij, lo scrittore della mia vita" (Donzelli editore), Julia Kristeva ha raccontato online al pubblico del Circolo dei lettori quanto le letture delle sue opere l'abbiano influenzata nel guardare il mondo, ragionare, rapportarsi con se stessa e gli altri. (ANSA).