Fondazione Bottari Lattes: vivolibro.it, raccolti 6.439 euro

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Grande successo per la campagna di crowdfunding della Fondazione Bottari Lattes, promossa per realizzare la nuova piattaforma digitale vivolibro.it che collegherà in un'unica rete studenti e insegnanti con buone pratiche e progetti dedicati alla lettura.

Terminata il 4 febbraio, la campagna ha raccolto 6.439 euro, superando così l'obiettivo iniziale di 4.000 euro. Un risultato raggiunto grazie alla generosità di 112 donatrici e donatori, che hanno voluto sostenere il progetto. Tra loro anche molti cittadini di Monforte d'Alba, paese sede della Fondazione che ha ospitato cinque edizioni di Vivolibro, trasformandosi in un libro a cielo aperto e riunendo studenti da Piemonte e Liguria, per confrontarsi con grandi testi della letteratura per l'infanzia, tra teatro, canto e arti visive.

"Siamo grati alla generosità di tanti cittadini, famiglie, scuole, amici e lettori. In un momento così difficile anche per la cultura, sapere che il sostegno a progetti in ambito digitale volti a diffondere lettura e buone pratiche ad essa legate è attento ed entusiasta, ci conforta nel nostro lavoro e conferma la grande necessità di continuare a agire sul terreno del coinvolgimento dei più piccoli e delle scuole, che sono il nostro futuro", commenta Caterina Bottari Lattes, presidente della Fondazione Bottar Lattes.

La piattafoma Vivolibro.it sarà uno spazio digitale capace di raccogliere competenze e processi, tessere relazioni fra scuole, territori e enti culturali, promuovere la lettura come strumento di inclusione culturale e sociale. (ANSA).