Calcio: tifosi Juve contro Conte, via stella da Stadium

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Una petizione per far rimuovere dallo Stadium la stella di Antonio Conte: il tam tam sui social è già partito, i tifosi della Juventus si sono scagliati contro il tecnico. Così, dopo le scintille tra Conte e il presidente Andrea Agnelli con tanto di dito medio verso le tribune, è scattata la raccolta firme sulla piattaforma online Change.org.

Le polemiche sembrano dunque destinate a non finire. (ANSA).