Arte: il Pav Parco Arte Vivente riapre al pubblico

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Il Pav - Parco Arte Vivente di Torino torna oggi ad aprile le porte al pubblico e proroga, fino al 25 aprile, la mostra di Arahmaiani, Politics of Disaster.

Gender, Environment, Religion a cura di Marco Scotini, che si concentra, attraverso la figura dell'artista, sulla relazione tra sfruttamento ambientale e soggetti oppressi, le donne e le minoranze. Torna anche ad accogliere i visitatori il parco del Pav che dopo la realizzazione nel 2006 della prima installazione ambientale, Trèfle di Dominique Gonzalez-Foerster, dal 2008 ospita nell'area verde di 23 mila mq installazioni di tipo permanente e semi-permanente.

In occasione della riapertura, il Pav propone SpazioaAtelier, un percorso di workshop pomeridiani, a cura delle Aef/Pav, progetto che ha come obiettivo imprescindibile l'accoglienza delle persone nella loro totalità psicofisica, ciascuno con le sue diverse percezioni, con i sensi che si facciano accessi per sperimentare l'arte e il suo potere trasformativo. Il percorso dedicato ai gruppi, ai docenti e agli operatori, si focalizza sui temi dell'accessibilità all'arte contemporanea, della percezione aumentata, delle strategie espressive che ognuno ha e può manifestare.

Prosegue inoltre il progetto Incontri Illuminanti con l'arte contemporanea, che inteso come Public Program e attivazione permanente di Luci d'artista, promuove occasioni di dibattito, interventi educativi e formativi di avvicinamento e comprensione partecipata dei linguaggi dell'arte contemporanea. (ANSA).