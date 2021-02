Turismo: Piemonte -36% arrivi 2020,meglio di media nazionale

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Il bilancio provvisorio dell'effetto Covid sul turismo nel comprensorio Langhe, Monferrato e Roero registra nel 2020 un calo del 54% nei pernottamenti e del 58% negli arrivi rispetto al 2019, dato in linea con le rilevazioni nazionali. I segnali più confortanti emergono dalla stagione estiva, che ha segnato una buona ripresa dopo il lockdown. I dati, raccolti dall'Osservatorio Turistico Langhe-Monferrato-Roero, sono stati illustrati oggi ad Alba, presenti il governatore piemontese Alberto Cirio e l'assessore al Turismo Vittoria Poggio.

A livello dell'intero Piemonte, il calo è più leggero di quello complessivo nazionale, facendo registrare una flessione del 36% degli arrivi e del 38% nelle presenze, con una risalita estiva che ad agosto vede rimontare la flessione al 27%.

L'area Langhe-Monferrato Roero, ha riferito l'Osservatorio, è stata la destinazione più indicata fra le intenzioni di viaggio degli italiani per una vacanza in Piemonte, dopo Torino e dintorni. All'interno dei sondaggi sulla propensione degli italiani a trascorrere una vacanza in Italia, la quota di coloro che avrebbero scelto il Piemonte è cresciuto progressivamente dal 25% al 42%. (ANSA).