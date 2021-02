Torino: orti urbani, Città avvia chek-up dei terreni

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Torino monitorerà la sicurezza del terreno degli orti urbani per verificare l'eventuale presenza di sostanze nocive. E' quanto prevede il Piano Operativo di azione per gli orti urbani che verrà redatto seguendo le linee guida approvate oggi dalla Giunta comunale con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire la continuità delle attività di orticoltura urbana.

Prima grande Città in Italia, dunque, l'amministrazione programmerà, in base a recenti normative, una serie di analisi chimiche per individuare l'eventuale presenza di metalli pesanti e contaminanti organici nei terreni di tutti gli orti urbani circoscrizionali. In base ai risultati verranno poi messi in atto eventuali correttivi.

La programmazione degli interventi avrà una durata di due anni e riguarderà gli orti nei parchi Meisino, Arrivore, Sangone e Laghetti Falchera, delle vie Venaria e Sansovino e di corso Molise. In seguito potrà essere estesa agli orti associativi con il coinvolgimento dei concessionari.

Da una prima sperimentazione effettuata nei mesi scorsi al Meisino sono emersi alcuni valori anomali rispetto alle soglie indicate dal decreto ministeriale. (ANSA).