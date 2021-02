Torino: architetti under40 riprogettano la città

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Per costruire la Torino urbanistica del futuro, è meglio coinvolgere direttamente i giovani nelle trasformazioni. È l'obiettivo del concorso di idee per 4 aree strategiche della città 'Envisioning Torino' promosso da Nexto con l'Ordine degli Architetti e la Fondazione per l'architettura di Torino, dedicato agli under 40 presentato oggi a Combo, uno dei nuovi 'luoghi' di Torino.

Le aree sono la Green Innovation Hub lungo la Spina 3; AgriTurin nell'area ex Fiat Allis-Stupinigi; Mobilità Hub per completare Porta Susa; Torino Arts & Culture in zona Lingotto Fiere.

"Tra i partecipanti- spiega il presidente dell'Ordine Massimo Giuntoli - verranno selezionati 24 raggruppamenti per concorrere a 4 premi. Tutti i lavori verranno pubblicati e siamo convinti che susciteranno l'interesse di enti privati e pubblici. Tutti i partecipanti verranno remunerati, su modello francese. Vogliamo creare una nuova community per ripensare la città nel modo più condiviso". I progetti vanno inviati entro il 2 marzo. (ANSA).