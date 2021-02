Riprendono le visite al Castello di Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Nei primi due giorni di riapertura, gli appartamenti del Castello Reale di Moncalieri sono stati visitati da 40 persone.

"E' stata una gioia poter di nuovo varcare la porta della biglietteria insieme ai primi visitatori - dichiara l'assessore alla Cultura e alle Residenze Reali del Comune di Moncalieri, Laura Pompeo - dopo tutti questi mesi di chiusura e prospettive incerte per l'intero segmento dei musei e dei luoghi della cultura. La ripresa delle visite, per quanto ancora limitate ai giorni feriali e con esclusione dei fine settimana, è un segnale rilevante nella direzione di una ripresa più in generale della vita e della produzione culturale, ferma ormai da troppo tempo a motivo della pandemia".

Il Castello di Moncalieri è visitabile ogni giovedì e venerdì dalle 10 alle 18, con prenotazione obbligatoria sul sito www.lavenaria.it. (ANSA).