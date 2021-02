Museo sul ciclismo riparte con omaggio a Costante Girardengo

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 09 FEB - Riapre oggi, nel giorno del 43° anniversario della morte di Costante Girardengo, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria) dedicato proprio alla storia del ciclismo.

Visite possibili il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, questa settimana l'ingresso sarà gratuito per tutti.

"L'apertura nei giorni feriali - spiegano dal Comune - ha portato a ripensare il ruolo del Museo in funzione della città e delle categorie, soprattutto i giovani, che in questo periodo di pandemia sono maggiormente a rischio di povertà educativa a causa dell'assenza di stimoli e opportunità". Preparato un calendario di attività pomeridiane legate all'arte e pensate per i ragazzi.

Oggi alle 18 si renderà omaggio al primo Campionissimo del ciclismo con un evento che sarà trasmesso in streaming sul sito del Museo; parteciperanno Marco Pastonesi della Gazzetta dello Sport insieme agli attori Massimo Poggio, Gualtiero Burzi e Davide Iacopini che proporranno delle letture tratte dallo spettacolo teatrale "Quella sera al Vel d'Hiver". Il lato umano del campione sarà ricordato dalla nipote Costanza e dal nipote Costantino. (ANSA).