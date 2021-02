Moto: Italia Independent, accordo con Enea Bastianini

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Italia Independent ha firmato un accordo di sponsorizzazione della durata di due anni con Enea Bastianini, giovane e talentuoso pilota Campione del Mondo in carica di Moto2, che approderà quest'anno alla classe regina Moto Gp in sella alla Ducati vestendo i colori dell'Esponsorama Racing Team. L'accordo prevede anche il lancio di una linea di occhiali Italia Independent al cui design stanno lavorando direttamente Lapo Elkann ed Enea Bastianini e che verrà presentata al mercato nelle prossime settimane.

"Condividiamo gli stessi valori: l'eccellenza, la passione per la velocità, l'attaccamento per la nostra Italia e l'innovazione nel rispetto della tradizione. Creare la collezione insieme è stato emozionante e ha dato ad entrambi ulteriore energia. Insieme presenteremo a breve la linea che racconta la comune passione per lo stile e le performance che da sempre caratterizzano Italia Independent e Enea", commenta Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo di Italia Independent.

"Sono entusiasta di iniziare questa collaborazione con Lapo e con tutto il team di Italia Independent e sono certo che insieme otterremo grandi risultati perché entrambi puntiamo sempre ad arrivare al top nelle nostre iniziative. Non vedo l'ora di poter scendere in pista con gli occhiali di Italia Independent", dice Enea Bastianini, campione del mondo di Moto2. "La collezione derivante da quest'unione metterà in luce la grande maestria del Brand nel creare prodotti Tailor Made, unici e distintivi perché capaci di raccontare la grinta, il cuore, la passione e l'istinto del promettente centauro italiano". aggiunge Marco Cordeddu, amministratore delegato di Italia Independent. (ANSA).