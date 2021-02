Governo: maschere dei politici in vetrine centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - "E' Carnevale e, pensando a quello che accade in Italia, abbiamo deciso di riderci su". E' dedicata alla crisi di governo la vetrina di una nota boutique di intimo del centro di Torino. I manichini hanno i volti di Mattarella, che tiene in mano un cartello con la scritta "aiuto", di Renzi e Conte.

"Un'idea diversa per una vetrina diversa", sorride la responsabile della boutique, di fronte alle quale sono numerosi i torinesi che si fermano per un selfie. (ANSA).