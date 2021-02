Compagnia San Paolo dona due scuole a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - La Fondazione Compagnia di San Paolo e il suo ente strumentale la Fondazione per la Scuola donano gli immobili che ospitano il Liceo Domenico Berti e la scuola dell'infanzia Casa dei Bambini, siti rispettivamente in via Duchessa Jolanda 27 e via Goffredo Casalis 54, alla Città Metropolitana e alla Città di Torino. E' un complesso edilizio parte del patrimonio dello storico Educatorio Duchessa Isabella, che va a integrare la messa a disposizione della comunità della scuola media Giovanni Pascoli, completamente rinnovata, secondo gli orientamenti della didattica innovativa, nell'ambito del progetto Torino fa Scuola sviluppato dalla Compagnia di San Paolo con la Fondazione Giovanni Agnelli. Frequentano il Liceo Berti oltre 1.300 studenti e la Scuola dell'infanzia Casa dei bambini 75 alunni.

"La Fondazione Compagnia di San Paolo lavora con l'obiettivo di garantire un'istruzione di qualità, inclusiva, capace di offrire opportunità di apprendimento innovative e sostenere il protagonismo degli studenti", spiega Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo "Un grazie alla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e alla Fondazione Compagnia di San Paolo per i lavori di ristrutturazione, per le opere di adeguamento alle normative che oggi consentono l'utilizzo di aule e altri spazi nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza degli edifici scolastici, e per aver consegnato in proprietà alla Città di Torino gli immobili che ospitano la scuola dell'infanzia Casa dei Bambini e il Liceo Domenico Berti", afferma Chiara Appendino, sindaca della Città di Torino. (ANSA).