ANSA-IL-PUNTO/COVID:Piemonte riceve 17mila dosi AstraZeneca

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Il Piemonte è pronto a ricevere, domani pomeriggio, le prime 17mila dosi del vaccino AstraZeneca.

"Abbiamo già predisposto tutto perché possa essere consegnato alle Forze dell'Ordine, suddividendole tra quelle in grado di provvedere all'inoculazione in modo autonomo, all'interno delle proprie strutture, e quelle che invece hanno la necessità di farlo attraverso le Asl", spiega il governatore Alberto Cirio, intervenendo alla presentazione della Giornata di raccolta del farmaco.

"Una parte andrà direttamente a Carabinieri, Esercito e Aeronautica, le altre dosi saranno date alle Asl, a cui le forze dell'ordine hanno fornito gli elenchi: le persone fino a 55 anni saranno chiamate una a una", spiega Cirio. Alle 17mila dosi di domani se ne aggiungeranno altre 20mila la prossima settimana, "in modo che siamo prontissimi ad aprire alle preadesioni sulla scuola, mentre il 21 febbraio parte la campagna per gli over 80".

Sono state 6.606 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 5.947 è stata somministrata la seconda dose.

Dall'inizio della campagna si è quindi proceduto all'inoculazione di 256.865 dosi (delle quali 115.027 come seconda dose). I nuovi casi di persone positive al Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte sono 619, a fronte di 19.175 tamponi processati; l'esito positivo riguarda il 3.2%, mentre la quota di asintomatici è del 50.1%.

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 148, quello negli altri reparti registra un lieve incremento (+4) e ora il totale è di 2.040 pazienti. I morti sono 35, di cui due nella giornata di oggi, le persone in isolamento domiciliare 9866, i guariti 804.

"Bisogna sempre essere prudenti, siamo ancora in crisi pandemica e dobbiamo continuare alle norme del buonsenso che ormai dovrebbero far parte della quotidianità - osserva Cirio -.

Domani in nottata avremo numeri più chiari, con il pre report settimanale. Più movimento vuol dire più assestamenti al rialzo dei contagi - conclude - ma tutto deve rimanere nel limite dei piani nazionali perché così si può andare avanti. Dipende dal comportamento di ciascuno di noi". (ANSA).