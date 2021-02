Zaki: Torino, ponti illuminati per chiedere liberazione

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Torino illumina i suoi ponti per Patrick Zaki, per la cui liberazione la Città è tornata mobilitarsi anche oggi con l'esposizione di due poster dai balconi di Palazzo Civico. L'illuminazione per esprimere vicinanza al giovane ricercatore incarcerato in Egitto è in programma questa sera dalle 18.15 alle 2 e riguarda i ponti Vittorio Emanuele I, Umberto I, Isabella e Balbis.

Un'iniziativa, spiegano da Palazzo Civico, dedicata anche a tutte le persone prigioniere di coscienza "rapite, torturate, sparite, recluse ingiustamente, e a tutte le giovani e i giovani che girano il mondo per studiare, ricercare, condividere, costruire una società migliore".

"La Città di Torino - ribadisce l'assessore ai Diritti Marco Giusta - è al fianco di Zaki e di coloro che ne chiedono l'immediata liberazione. Il Consiglio comunale ha preso posizione votando un atto che chiede al presidente della Repubblica e al Governo di conferirgli la cittadinanza italiana e di valutare la cessazione della fornitura di armi dove vi è un rischio che possano essere usate per commettere violazioni del diritto internazionale umanitario". (ANSA).