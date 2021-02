Scoppio Quargnento: giudici in camera consiglio per sentenza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 FEB - E' prevista per oggi, in tribunale ad Alessandria, la sentenza per la strage di Quargnento, l'esplosione della cascina che nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019 causò la morte di tre vigili del fuoco.

Imputati il proprietario della casa, Giovanni Vincenti, e la moglie Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo aggravato. Per entrambi il procuratore Enrico Cieri ha chiesto la condanna a trent'anni.

L'esplosione sorprese i vigili del fuoco dopo che un primo scoppio aveva provocato soltanto una fiammata, vista dai vicini di casa e segnalata al numero di emergenza. Un maldestro tentativo di truffa all'assicurazione, per il quale i coniugi vincenti sono già stati condannati, in un altro processo con rito abbreviato, a quattro anni.

In aula sono presenti le famiglie delle tre vittime Marco Triches, Antonino Candido e Matteo Gastaldo. Fuori dal tribunale, come per tutte le udienze del processo, i colleghi dei vigili del fuoco e una rappresentanza del sindacato Usb, che espongono uno striscione con la richiesta dell'ergastolo per i due imputati.

I giudici sono in camera di consiglio. (ANSA).