San Valentino: 'gratta e ama' e take away, nuove idee festa

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Dagli speciali cuoricini di pasta rossa all'aperitivo in terrazza al tramonto prima della cena a lume di candela per gli ospiti dell'albergo, dallo speciale box da asporto per la cena con il pescato del giorno al 'gratta e ama' con in palio premi di cioccolato. Le idee proposte da alberghi e aziende dell'enogastronomia per la festa di San Valentino abbondano. E si adeguano alle limitazioni delle norme anti Covid.

Affini, cocktail & tapas bar che a Torino ha appena aperto il terzo locale, ha ideato la confezione ' fai da te' di Nuvolari Spritz, con il Jar di Nuvolari, cocktail a base di vermouth, bitter e chinotto e una lattina di Organic Craft Beer firmata Baladin.

Eataly lancia lo speciale box per la cena da asporto con i prodotti selezionati dal suo mercato, a cominciare dal carpaccio di pescato del giorno, per proseguire con i ravioli artigianali con tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo, brodetto di pesce e salicornia. In alternativa, c'è il pranzo dello chef stellato, al costo di 50 euro, o nella gastronomia, La Boutique Caffarel regala a chi spende almeno 10 euro nella Boutique nel centro di Torino un biglietto 'gratta e ama' che può nascondere un premio lungo un anno di cioccolato. La cioccolateria Boella&Sorrisi ha preparato una speciale tavoletta in cioccolato rosa da personalizzare. All'Hotel Turin Palace le stanze per gli innamorati sono decorate di petali di fiori, il pacchetto per San Valentino propone aperitivo romantico, cena a lume di candela e massaggio di coppia. Lo storico Pastificio Bolognese di Torino confeziona speciali cuoricini rossi con sfoglia al pomodoro, il Consorzio di Tutela del Gorgonzola suggerisce 7 speciali 'Ricette per 2', dai bicchieri con crema di gorgonzola prosciutto e menta alla tagliata di tonno. (ANSA).