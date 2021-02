Ogr Cult riaprono al pubblico con Jessica Stockholder

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Con la grande mostra Cut a rug a round square, curata da Jessica Stockholder, riaprono al pubblico in presenza, l'11 febbraio, gratuitamente, le Ogr Cult.

Un'esplorazione contemporanea della pittura, che mette a sistema, all'interno del binario 1, opere di due collezioni filantropiche internazionali: quella della Fondazione la Caixa di Barcellona e quella della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt di Torino.

Nell'area storica com'era com'è, anch'essa a ingresso gratuito, sarà possibile ripercorrere lo spazio delle antiche officine dei treni, dal 1895 fino alla recente riqualificazione in hub dell'innovazione e della cultura contemporanea resa possibile da Fondazione Crt. È possibile anche curiosare e immergersi tra libri, oggetti di design originali e prodotti a marchio Ogr selezionati dal concept bookshop Transliteral Shop che propone un ampio ventaglio di volumi e pubblicazioni collegate alla mostra. Ad accompagnare i visitatori in tutti gli spazi delle Ogr Cult e di Snodo un'originale playlist musicale da ascoltare attraverso il canale Spotify delle Ogr.

"Un ponte tra Torino e Barcellona, tra Fondazione Crt e Fondazione la Caixa, nel segno della collaborazione tra due attori della filantropia istituzionale europea", sottolinea Massimo Lapucci, direttore generale Ogr e Segretario Generale Fondazione Crt. "Siamo pronti a riaprire al pubblico in presenza l'area Cult delle Ort con una programmazione culturale di rilievo, in assoluta sicurezza e rispetto dei protocolli" aggiunge Fulvio Gianaria, presidente delle Ogr e della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. (ANSA).