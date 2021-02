Fondazione De Agostini 'novarese dell'anno 2020'

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - La Fondazione De Agostini è stata insignita del titolo di 'Novarese dell'anno 2020' per l'impegno profuso nei mesi più difficili della pandemia e per il sostegno alla città di Novara e alla sua comunità. La cerimonia di consegna delle tradizionali pergamene si è svolta presso la Sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco Alessandro Canelli che ha premiato tre Fondazioni novaresi - Fondazione De Agostini, Fondazione Comunità Novarese e Fondazione Banca Popolare di Novara - per le attività benefiche svolte.

"Sono onorata di ricevere questa pergamena, quale riconoscimento del costante impegno della Fondazione De Agostini per la città di Novara e la sua comunità, divenuto ancora più incisivo e fattivo nelle difficili settimane del lockdown - commenta Chiara Boroli, presidente di Fondazione De Agostini - per garantire sostegno e aiuto là dove c'era più bisogno. La pandemia ha portato con sé una crisi complessa che riguarda molteplici aspetti del vivere comune. Oltre a fronteggiare la crisi sanitaria, economica e sociale, dobbiamo sostenere le categorie più fragili che stanno subendo le maggiori conseguenze in termini di nuove disuguaglianze e povertà. Per questo le Fondazioni, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e locali, svolgono un ruolo determinante come catalizzatore e moltiplicatore di energie e generano un impatto positivo sul territorio, a sostegno soprattutto del Terzo settore". (ANSA).