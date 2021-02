Covid: Intesa Sanpaolo e Arcidiocesi a sostegno microimprese

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Parte il progetto dell'Arcidiocesi di Torino e di Intesa Sanpaolo per sostenere le microimprese e i lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia. L'obiettivo è offrire un servizio di accompagnamento al credito permettendo loro di riprogrammare un futuro lavorativo. L'iniziativa è stata presentata in live streaming da Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, Tom Dealessandri, presidente della Fondazione Don Mario Operti e Teresio Testa, direttore Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo. Il progetto è coordinato dalla Fondazione Operti, 'braccio operativo' dell'Ufficio diocesano della Pastorale sociale e del lavoro, che rafforzerà così la disponibilità del Fondo So.rri.so, nato per porre argine agli effetti della pandemia nella vita delle persone. All'iniziativa hanno aderito le associazioni di categoria delle piccole imprese e la Compagnia San Paolo. Sono coinvolti 137 Comuni della Città metropolitana, 15 in provincia di Cuneo e 6 di Asti.

"Il lavoro è la prima emergenza sociale. Era un nodo critico già prima della pandemia; oggi lo è drammaticamente. E senza le imprese non può esistere lavoro. Abbiamo ritenuto opportuno costruire un'iniziativa specifica a sostegno del credito delle microimprese, principale filiera produttiva del Paese e del territorio torinese", ha detto l'arcivescovo. "Siamo grati a Monsignor Nosiglia per aver contribuito con forza a tenere alto il livello di attenzione rispetto alla situazione di emergenza e orgogliosi di poter dare subito il via ad un'iniziativa congiunta molto concreta", ha detto Gros-Pietro. (ANSA).