Clochard trovato morto a Torino nel dehors di un bar

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Un clochard è stato trovato morto questa mattina nel dehors di un bar del centro di Torino. A dare l'allarme è stato il proprietario del locale. Sul posto è intervenuta la polizia, che lo ha identificato: si tratta di un 59enne di origini marocchine. Lavorava come fioraio al mercato di San Secondo e, dopo aver perso il lavoro, ha vissuto in auto e, quando anche questa gli è stata portata via, è finito in strada. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Sono giorni di polemica, a Torino, per la gestione dei clochard dopo l'allontanamento dal centro di alcuni di loro. (ANSA).