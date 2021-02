ANSA-IL-PUNTO/COVID: Piemonte,nuove norme pronto soccorso

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Nuove norme in Piemonte per l'accesso ai pronto soccorso, a partire dai tamponi, che dovranno sempre essere molecolari. Lo ha deciso il Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), che ha inviato le nuove linee guida alle aziende sanitarie regionali.

L'obiettivo è rendere più stringenti i controlli, per prevenire il formarsi di focolai negli ospedali. L'uso dei test rapidi antigenici, di terza generazione, è ammesso a tre condizioni: che il test venga eseguito entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, che la struttura sia impossibilitata a eseguire i molecolari, e che il reparto si trovi in sovraccarico di lavoro.

Le nuove linee guida puntano anche su un approfondito pre-triage, ritenuto fondamentale per individuare potenziali positivi. Attraverso la valutazione di elementi quali ambiente di vita e di lavoro, eventuali esposizioni e sintomi, si dovrà stabilire se il soggetto abbia una bassa o alta probabilità di malattia. Nel primo caso, se è prevista una breve permanenza in pronto soccorso, il tampone non sarà fatto. Verrà eseguito invece per le permanenze lunghe o i ricoveri, e in nei casi di alta probabilità di infezione.

Aumentano intanto i ricoverati: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi un incremento di 8 pazienti in terapia intensiva (in tutto sono 148) e di 19 negli altri reparti, che porta il totale a 2.036. I casi di positività accertati con 10.008 tamponi sono 483, con un rapporto del 4,8%.

Dodici i decessi, di cui 1 oggi.

Oggi sono state vaccinate 6.326 persone e in 5.814 casi si tratta di seconde dosi. Dall'inizio ne sono state somministrate 249.717 delle quali 108.644 come richiami. Per dopodomani è attesa la prima fornitura di AstraZeneca: 17.800 dosi, che serviranno per l'avvio della campagna di vaccinazione di Forze dell'ordine, Forze Armate e di Polizia municipale. I primi a partire saranno Carabinieri, Polizia ed Esercito che, spiega il commissario dell'Area giuridico amministrativa dell'Unità di crisi Antonio Rinaudo, "saranno vaccinati in strutture degli stessi Corpi militari e delle Forze dell'ordine". Per gli agenti di Polizia municipale e penitenziaria verranno invece usati i punti delle Asl. (ANSA).