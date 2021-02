Aeroporti: Torino, riconoscimento 'The Voice of Customer'

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Torino Airport è stato insignito da parte di Aci World, l'associazione mondiale degli aeroporti, di uno speciale riconoscimento nell'ambito dell'iniziativa 'The Voice of the Customer'. Con questa attribuzione, l'Airports Council International riconosce a livello mondiale l'impegno degli aeroporti che hanno continuato a dare priorità ai propri passeggeri e si sono sempre occupati di garantire che le loro istanze fossero ascoltate anche durante la pandemia Covid-19 nel 2020.

Aci World ha riconosciuto che l'Aeroporto di Torino ha compiuto sforzi significativi per raccogliere, nonostante i disagi determinati dalla pandemia, il feedback dei propri passeggeri attraverso il programma Airport Service Quality (ASQ), al fine di comprendere meglio i propri clienti, acquisendone le opinioni e ascoltandone le esigenze. Per qualificarsi, un aeroporto deve aver raccolto dati per almeno tre trimestri del 2020.

'The Voice of the Customer' è un riconoscimento che Aci World ha aggiunto ai premi annuali per la Qualità del servizio aeroportuale, sulla base del programma specifico introdotto nel 2006 e attesta l'impegno degli aeroporti di tutto il mondo per migliorare continuamente la passenger experience. (ANSA).