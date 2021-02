Uncem, Mondiali di Cortina sono stimolo alla ripartenza

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - I Mondiali di sci di Cortina "rappresentano non solo una grande festa dello sport. Ma sono uno stimolo alla ripartenza, alla ripresa dopo la dolorosa pandemia che ha colpito moltissime aree montane. La ripresa del Paese dovrà essere green e smart, sostenibile e intelligente, e trovare nell'economia dei territori un fulcro decisivo". E' il messaggio di Uncem, l'unione nazionale dei comuni e delle comunità montane dell'Italia.

"Uncem - si legge in una nota - non accetta più il definire alcune aree montane ricche, mentre altre sarebbero povere.

Consegniamo una volta per tutte questa polarizzazione al passato. Costruiamo percorsi nei quali tutti i comuni alpini e appenninici esaltano le loro vocazioni, le esprimono e le presentano all'esterno, sostenuti dalle Istituzioni. Così fa Cortina da oggi, esprimendo un pezzo di Paese che nella montagna e nella forza di gravità, nei versanti e nella neve trova gli ingredienti migliori per proporsi al mondo. E così salire sul gradino più alto del podio. Auguri, Cortina". (ANSA).