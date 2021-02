Carnevale: Mondovì, un Moro gigante a fianco Torre Belvedere

Raffaele Sasso (ANSA) - TORINO, 07 FEB - Dal 7 febbraio la maschera tipica del Carnevale di Mondovì (Cuneo), il Moro, in forma gigante e gonfiabile si affaccia dai giardini della Torre del Belvedere, nella borgata di Piazza. È l'omaggio della Famija Monregaleisa alla città, nell'anno in cui il Covid costringe a rinviare le sfilate. I carri avrebbero dovuto sfilare due domeniche, il 7 e 14 febbraio.

"Non riuscivamo ad immaginare un assoluto silenzio nel mese di febbraio - spiega Enrico Natta, presidente della Famija Monregaleisa, l'ente organizzatore - per questo ci siamo adoperati per dare alla Città un forte segnale: ritorneremo! Le idee hanno preso vita e forma, nel fine settimana saranno ben visibili, online e dal vivo. Il segnale vuole essere chiaro: il Carlevè 'd Mondvì sopravvive e si prepara per un ritorno in grande stile nel 2022.

Tra le iniziative virtuali, in arrivo il formato "Cantuma 'n coro, salutme 'l Moro", un contest social sulla pagina del sito ufficiale www.carnevaledimondovi.it. Tra le realizzazioni concrete, spazio a numerose installazioni che vedranno protagonisti luoghi simbolo della Città: dal municipio al Belvedere, passando per le vetrine del centro storico di Breo.

(ANSA).