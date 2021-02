Calcio: Bonucci "avanti tutta, campionato entra nel vivo"

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - "Vittoria importante e positiva.

Avanti tutta così in campionato che sta entrando nel vivo.

Obiettivo adesso è dimenticare questa prestazione e pensare alla prossima gara…zero alibi": su Instagram, Leonardo Bonucci traccia la strada per la Juventus, che ieri ha battuto la Roma per 2-0 e ora si prepara per la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l'Inter in programma martedì, partendo dal 2-1 di San Siro.

"Carattere e sacrificio per continuare a crescere come squadra. Grande vittoria" il pensiero del difensore Danilo condiviso da Gigi Buffon: "Queste sono le vittorie da grande squadra, orgoglioso di questo gruppo". E i bianconeri ricevono gli applausi anche dal tecnico Andrea Pirlo: "Compatti e cinici…da squadra" ha commentato l'allenatore sul proprio profilo social. (ANSA).