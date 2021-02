Spaccata con tombino per colpo in panetteria, due arrestati

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Per entrare in una panetteria hanno usato un tombino stradale. Una spaccata che ha portato all'arresto per tentato furto di un 27enne e un 26enne, mentre un terzo complice non è stato identificato. Il fatto è accaduto in via Nicola Fabrizi, a Torino. Secondo la ricostruzione della polizia in tre hanno infranto una vetrata usando il tombino, poi hanno rubato 150 euro in contanti dalla cassa.

Un testimone però, svegliato dal rumore dei vetri infranti, ha chiamato gli agenti, che hanno catturato i ladri. (ANSA).