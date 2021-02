Clochard Torino: radicali per terra davanti al Comune

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Seduti a terra con le coperte come i clochard "cacciati pochi giorni fa dal centro", dicono, perché "quanto accaduto non è accettabile". Questa mattina i radicali dell'Associazione Adelaide Aglietta e +Europa hanno manifestato davanti al Comune di Torino per l'allontanamento dal centro del capoluogo piemontese di alcuni senzatetto.

"In questa città si immagina di nascondere la povertà sotto il tappeto invece di affrontarla - spiega il radicale Igor Boni, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Torino - Il nostro non è buonismo o senso di solidarietà ma siamo consapevoli che il problema esiste ed è un problema molto complesso che riguarda servizi sociali, psichiatria, dipendenza, dormitori, proprietà comunali".

"L'ultima cosa che dobbiamo fare è mandare via le persone - aggiunge Boni - perché sono povere e rovinano il decoro della città. So bene che risolvere il problema è complicato ma sono certissimo che per questione di umanità e rispetto quello che é stato fatto negli ultimi giorni non è accettabile", conclude Boni. (ANSA).