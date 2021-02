Altra rimonta Torino, Atalanta da 3-0 a 3-3

(ANSA) - BERGAMO, 06 FEB - Ancora una rimonta da Toro, ancora una battuta d'arresto per l'Atalanta di Gasperini, alle prese con una stagione di exploit e passi falsi. Finisce 3-3 dopo che i nerazzurri ne avevano fatti 3 in una ventina di minuti nel primo tempo, dando l'impressione di poter macinare a rullo l'avversario.

Ilicic-Gosens-Muriel, col raddoppiatore mancino schierato a destra (ko Hateboer-Maehle), questa la firma dei gol iniziali; ma la chiusura della pratica è un'illusione per la riapertura Belotti-Bremer e nel finale Bonazzoli agguante il più incredibile dei 3-3. L'Atalanta si prepara col botto, ma in negativo, contro un Torino coriaceo, alla semifinale di ritorno di Coppa Italia col Napoli. E Nicola agguanto il terzo pari su tre, pur non migliorando la classifica. All'8' Rincon addomestica il lancio di Murru per Zaza che non ferisce di sinistro in caduta. E in sei minuti i locali sembrano risolverla.

Il Var al quarto d'ora libera la gioia di Ilicic, sbandierato da Passeri sul lancio lungo di De Roon con Sirigu a sbracciarsi senza evitare l'ingresso in porta del destro sottomisura. Zaza (16', girata al volo alta, ancora cross del mancino ex Samp) è l'unico terminale ospite, la squadra di Gasperini dilaga. Al 19' Muriel riceve da Malinovskyi e sul triangolo non chiuso c'è pronto il tedesco, che quasi dal fondo trova mano e rete del portiere ospite. Tris calato dal colombiano a due giri di lancetta, un comodo tap-in con tante grazie all'illuminante Ilicic per punire la respinta corta sul primo tentativo di esterno. A 13' dall'intervallo il fair-play di Belotti, che richiama l'attenzione della regia facendo togliere il giallo a Romero; a 11' Bremer smorza l'accentrato Gosens servito sul dischetto dalla destra da Muriel e a 9' lo stesso laterale salva sulla riga su Murru, chiamato a taglio e scavino mancino da Lukic dopo aver eluso Palomino. Al 41' la cintura Palomino-Belotti, servito da Mandragora, è da rigore: Gollini ipnotizza il centrattacco granata senza potergli impedire di ribadire in porta di sinistro sotto la traversa. Si riapre tutto al primo dei due di recupero, quando Izzo rimette in mezzo, Mandragora rende il montante ancora di mancino e Bremer infila con lo stesso piede.

Nella ripresa si alza in fascia Toloi (Djimsiti rileva Ruggeri), ma il primo pericolo è granata, al 7', quando Murru fa il discesista per Zaza che di destro non incrocia. Ilicic (9') calcia alto scivolando in asse con Malinovskyi e Pessina. Il Toro è duro a morire: tra 14' e 17', Djimsiti sporca la traiettoria ad Ansaldi sullo scarico del capitano e quindi Toloi sbarra il passo a Zaza, raggiunto proprio da Belotti davanti all'area piccola. La chance più nitida è di Zapata (23'), che sul la di Pessina alza la mira per evitare il ritorno di Bremer, ma c'è sempre paura di tutto, vedi traversa scheggiata da Singo di esterno (25') su traversone di Ansaldi. Subito dopo Toloi calcia in fallo laterale al volo sulla scodellata di Duvan, al 32' Miranchuk prende il palo in diagonale sul filtrante del suo centrattacco ed ecco a 6' dal 90' la beffa con Bonazzoli a svettare imparabilmente sul piazzato dal centrosinistra di Verdi. Al 5' di recupero Gollini para su Verdi dopo la ribattuta della barriera, evitando che la rimonta subita si trasformi in tracollo. (ANSA).