Torino: Rodriguez out, problema gastro-intestinale

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Ricardo Rodriguez non prenderà parte alla trasferta contro l'Atalanta: il terzino del Torino, figura tra gli indisponibili a causa di un problema gastro-intestinale che lo ha costretto a saltare anche la rifinitura di oggi al Filadelfia. Oltre allo svizzero, il tecnico Nicola non potrà contare su Vojvoda, che sta recuperando dalla lussazione alla spalla di circa un mese fa, e Sanabria, squalificato per l'Atalanta e positivo al Covid-19. (ANSA).