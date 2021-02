Test macachi: sit-in silenzioso degli Animalisti a Torino

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Manifestazione 'silenziosa' degli animalisti, questa sera davanti all'Università di Torino, per protestare contro il via libera ai test sui macachi. "La sperimentazione fa diventare ciechi, viva i macachi", si legge sui cartelli esposti dai manifestanti davanti a Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche dell'ateneo torinese.

Nel fine settimana sono previste altre manifestazioni, oltre che a Torino anche a Parma e a Roma, contro la sentenza del Consiglio di Stato che il 28 gennaio ha confermato in via definitiva la validità dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per il progetto Lightup delle Università di Torino e di Parma, che ha l'obiettivo di ridare la vista a migliaia di persone che l'hanno persa. (ANSA).