Libano: dagli studenti di Novara 'L'amicizia non ha confini'

(ANSA) - NOVARA, 05 FEB - Il Comune di Novara, la scuola primaria Rigutini, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Esercito italiano hanno dato vita a un progetto di solidarietà internazionale per il Libano, 'L'amicizia non ha confini'.

L'iniziativa è partita da alunni e insegnanti della scuola Rigutini, che ha voluto gemellarsi con le scuole libanesi donando oggetti, presentazioni e materiale didattico, oltre a banchi e sedie.

Il personale del Reggimento 'Nizza Cavalleria', impiegato con la missione Leonte XXIX a capo della task force Italbat, sarà presente in Libano e si occuperà della distribuzione del materiale donato, gettando così le basi per l'avvio del progetto didattico. La scuola ha aperto le aule e ha cercato aiuti nel quartiere di Sant'Agabio coinvolgendo Novamont e Camporelli, la ditta dei famosi biscottini di Novara. (ANSA).