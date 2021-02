CR7 festeggia compleanno: "Un viaggio incredibile"

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "36 anni, incredibile! Sembra che tutto sia iniziato ieri, ma questo viaggio è già pieno di avventure e storie da ricordare: il primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol... Il tempo vola!". Comincia così il lungo post su Instagram di Cristiano Ronaldo, per festeggiare il proprio compleanno con tanto di fotografie della cena di famiglia con Georgina e figli.

"Da Madeira a Lisbona, da Lisbona a Manchester, da Manchester a Madrid e da Madrid a Torino, dal profondo del mio cuore al mondo, ho dato tutto ciò che potevo, non mi sono mai trattenuto e ho cercato sempre di consegnare la versione migliore di me - continua il portoghese, che poi passa alla dedica per la propria dolce metà - e, in cambio, mi hai dato il tuo amore e la tua ammirazione: non potrò mai ringraziarti abbastanza. Mentre festeggio il mio 36esimo compleanno e il mio 20esimo anno da professionista, non posso prometterti altri 20 anni come questo, ma non riceverai mai meno del 100% da me". (ANSA).