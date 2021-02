Covid: in Piemonte 936 positivi, stabili le intensive

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - In Piemonte, sono 936 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5% dei 18.810 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 313 (33,4%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato anche 22 decessi, di cui uno verificatosi oggi, e 749 guariti. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, che sono 147 ovvero 4 in più rispetto a ieri, calano quelli degli altri reparti, che sono 44 in meno rispetto a ieri per un totale di 2.021. I piemontesi in isolamento domiciliare sono 10.010.

Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 230.966 positivi, 8.973 decessi e 209.815 guariti. (ANSA).