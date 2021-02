Covid: Cirio, Piemonte resta giallo ma sempre prudenza

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "Il Report settimanale del Ministero della Salute conferma il Piemonte in zona gialla". A darne la conferma ufficiale è il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che invita a tenere comunque alta l'attenzione per "non vanificare gli sforzi fatti".

"L'Rt medio - spiega il governatore in un post su Facebook - è sceso da 0.89 a 0.82 e resta sotto la soglia di allerta anche la pressione ospedaliera" con "l'occupazione delle terapie intensive passata dal 26% al 24% e quella dei posti ordinari dal 40% al 37%". "Ne siamo felici, ma proprio per questo è importante continuare ad essere attenti" aggiunge Cirio che torna a fare appello alla responsabilità dei piemontesi: "il numero dei contagi è cresciuto leggermente rispetto alla settimana precedente, per cui dobbiamo essere prudenti e non vanificare tutti gli sforzi fatti finora". (ANSA).