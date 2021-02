Calcio: Pirlo 'Roma gioca bene, e lotta per lo scudetto'

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "E' tra le squadre che giocano meglio a calcio in Italia, dovremo stare attenti: ha giocatori di gamba, servirà fare bene le preventive e sbagliare poco. Non dovremo perdere palle sanguinose, da lì parte in contropiede ed è la sua dote migliore. Abbiamo lavorato molto su questo": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, presenta la Roma, avversaria domani dei bianconeri allo Stadium.

"Ci sono tante squadre attrezzate per lo scudetto -aggiunge il tecnico- ci sono loro ma anche noi siamo tra queste. I giallorossi, nonostante qualche problema, si sono ripresi subito e sono lì a lottare. Fonseca ha ricevuto tante critiche, ma è bravo, so come lavora e ho stima verso di lui". (ANSA).