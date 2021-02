Vaccini: 'furbetti' Biella, si indaga per truffa

(ANSA) - BIELLA, 04 FEB - Sta muovendo i primi passi l'indagine della procura di Biella sui presunti 'furbetti' dei vaccini anti Covid, persone sottoposte alla vaccinazione nonostante in questa fase, riservata a sanitari e ospiti delle Rsa, non ne avessero diritto. I carabinieri del Nas, coordinati dal procuratore Teresa Angela Camelio, hanno sequestrato gli elenchi delle Asl e ci sarebbero anche degli indagati. Truffa ai danni dello Stato il reato ipotizzato. Le persone che gli inquirenti dovranno ascoltare, secondo quanto si apprende, sarebbero un centinaio.

Fra i presunti 'furbetti' del vaccino, sempre secondo quanto si apprende, ci sarebbero alcuni amministratori di case di riposo che non avevano diritto alla vaccinazione e altri che si sarebbero inseriti fra i lavoratori delle cooperative che operano all'interno delle Rsa e dell'ospedale. (ANSA).