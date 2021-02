Tumori: Nova Coop per la ricerca, raccolti 120mila euro

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Ha raccolto oltre 120 mila euro la campagna di Nova Coop per la ricerca sul cancro. Devolute alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, serviranno a finanziare l'Istituto di Candiolo nella sua attività di ricerca sul fronte dei tumori maschili alla prostata e ai testicoli.

"Abbiamo scelto di sostenere ancora l'Istituto di Candiolo per seguire l'approccio coerente che Nova Coop ha da sempre con il territorio piemontese - spiega il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive -: restituzione, sinergia, crescita lenta ma continuativa, l'affiancare a un contributo economico un discorso di crescita culturale per offrire al consumatore maggiori strumenti di scelta consapevole. Con questa campagna abbiamo ribadito che stare a fianco di Candiolo non è per noi una scelta di breve periodo".

Nel ringraziare per il sostegno Nova Coop, la presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, Allegra Agnelli, ricorda che è "grazie a iniziative come questa possiamo continuare nel percorso finalizzato a dare a Candiolo un'eccellenza che consentirà a tante persone di avere assistenza".

Giunta alla seconda edizione, la campagna Nova Coop finanzia, in particolare, la neonata piattaforma GIRT-URO - Gruppo Interdisciplinare di Ricerca Traslazionale e Clinical Trials per i tumori urologici - coordinata dal dottor Pasquale Rescigno.

L'accordo tra Nova Coop e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus prevede anche attività di informazione, prevenzione e crescita culturale che vedranno, nei prossimi mesi, l'organizzazione di 3.000 visite di prevenzione gratuite e di una serie di webinar con i medici dell'Istituto per i Soci Coop. (ANSA).