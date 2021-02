Spreco: Too Good To Go, Patto contro sprechi alimentari

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - L'app Too Good To Go lancia il Patto contro lo Spreco Alimentare. Un'alleanza virtuosa tra aziende, supermercati e consumatori che intende abbattere gli sprechi alimentari nei prossimi tre anni con azioni e iniziative concrete a tutti i livelli della filiera agroalimentare: dall'Etichetta Consapevole, da apporre sui prodotti per interpretare meglio il significato del Tmc (termine minimo di conservazione), alla creazione di un hub a Milano per raccogliere le eccedenze delle aziende e dare vita alle Magic Box XL, fino alla collaborazione con Croce Rossa. Ad aderire più di quindici aziende e l'organizzazione dei consumatori Altroconsumo.

"L'obiettivo è creare una rete virtuosa di attori che si impegnano sia a informare e sensibilizzare su una problematica che sta diventando sempre più importante, sia a compiere azioni concrete per avere un impatto diretto. Il fatto che così tante realtà abbiano deciso di accogliere il nostro invito non fa altro che rafforzare il nostro impegno per portare il contrasto allo spreco alimentare sempre più al centro dell'attenzione e del dibattito", spiega Eugenio Sapora, country manager Italia di Too Good To Go. (ANSA).