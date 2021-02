Scuola: presidio docenti Covid Alessandria senza stipendio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 FEB - Presidio oggi ad Alessandria, davanti al Provveditorato agli Studi, dei dipendenti della scuola assunti come "organico Covid". L'hanno organizzato i sindacati. Dopo quattro mesi sono 300 le persone in tutta la provincia che aspettano ancora lo stipendio.

"Non possiamo andare a Roma a manifestare - ha sottolineato al megafono Serena Morando di Flc Cgil - e quindi siamo davanti al Provveditorato, che rappresenta il ministero dell'Istruzione sul territorio. Siamo già andati dal prefetto, abbiamo percorso tutte le strade possibili. Ma non si può pensare di retribuire qualcuno e lasciare gli altri, che fanno lo stesso importantissimo lavoro, senza stipendio da settembre a oggi". Il ministero dell'Economia ha comunicato un'altra data limite per il saldo: il 19 febbraio. "Aspetteremo, se non arriveranno i soldi organizzeremo nuova mobilitazione". (ANSA).