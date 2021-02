Scherma: Finardi, al più presto bando per Villa Glicini

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - "Sono contento che questa complessa vicenda, sia finalmente finita, con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, e che si possa al più presto procedere con un nuovo bando per individuare i gestori di Villa Glicini, l'attuale sede del Club Scherma, mantenendo la sua vocazione storica, direi centenaria, che è quella di ospitare l'attività schermistica".

Con queste parole l'assessore allo Sport della Città di Torino, Roberto Finardi, ha aperto oggi una conferenza stampa sul futuro del complesso sportivo nel cuore del Valentino, dopo l'ultima sentenza che ha ha confermato il pronunciamento del Tar favorevole al Comune.

"Mi fa sorridere - ha aggiunto Finardi - che si dica che sono nemico dello sport e della scherma, io e il Comune vogliamo solo mettere in sicurezza la sede e l'attività in esso svolta".

L'assessore ha detto di non conoscere, a soli 6 giorni dalla sentenza, i tempi del futuro bando, né fino a quando gli attuali gestori, a cui è scaduta la concessione d'affitto, potranno restare al suo interno. Rispondendo ai giornalisti, ha poi detto che "nulla impedisce agli attuali gestori, se hanno i requisiti richiesti, di partecipare al bando". (ANSA).