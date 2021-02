San Valentino: cioccolateria crea kit con tavoletta rosa

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Un kit per confezionare la tavoletta di cioccolato personalizzata con gli auguri per la festa di San Valentino. Di un colore speciale, rosa tenue, ottenuto senza alcun colorante, e un sapore dolcemente fruttato.

E' RUBY, l'ultima creazione della rinomata ditta torinese Boella&Sorrisi. La ricetta è stata inventata dallo chef Stefano Silvola, che ne ha depositato il brevetto.

Il kit "Mi Ruby il Cuore" è una confezione per realizzare una tavoletta di cioccolato rosa personalizzata con cuoricini di finissimo cioccolato al latte o fondente per decorare. Il kit è provvisto di drops da sciogliere per guarnire, sàc a poche usa e getta, istruzioni per comporre la tavoletta e sacchetto e nastro per confezionare la creazione.

I pacchetti sono disponibili fino al 13 febbraio nel factory store Boella&Sorrisi di Via Poliziano 54, a Torino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18:30, il sabato 9-12.30 e 15-18.30.

