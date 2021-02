Pragelato sogna normalità con Coppa Italia sci di fondo

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Un doppio appuntamento sportivo, sabato 13 e domenica 14 febbraio a Pragelato, "fa ritornare la speranza della normalità". Il sindaco della località montana della Via Lattea, Giorgio Merlo, presenta così la gara di Coppa Italia dello sci di fondo e la gara di regolarità su ghiaccio con auto stradali, The Green Ice Challenge.

"C'è bisogno di ritornare alla normalità, pur nel rigoroso rispetto delle norme e delle prescrizioni sanitarie in materia di prevenzione Covid - spiega -. Del resto, la pista olimpica di fondo di Pragelato in questi mesi è sempre stata in funzione per gli allenamenti degli atleti pur senza la possibilità di aprirla al pubblico".

Per la gara di Coppa Italia sono previsti 320 atleti e 130 accompagnatori. Per l'evento motoristico sul giacchio, invece, sono previsti 85 piloti e 250 componenti dei team. Ovviamente non è previsto il pubblico. "I due appuntamenti della prossima settimana a Pragelato rappresentano, comunque sia, un momento importante per un territorio che registra, purtroppo, anche una stagione invernale ormai largamente compromessa sotto il profilo economico e produttivo", osserva il primo cittadino, che torna a invocare ristori certi e immediati. "Individuare i beneficiari e indicare le tempistiche per l'erogazione dei fondi rappresentano i due aspetti decisivi per evitare di far precipitare un intero settore produttivo in un vicolo sempre più cieco".