Covid: Palazzo degli Istituti Anatomici, riapre polo musei

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Riapre lunedì 8 febbraio il Polo Museale del Palazzo degli istituti anatomici: il museo di Anatomia umana Luigi Rolando e il museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso dell'Università di Torino e il museo della Frutta Francesco Garnier Valletti offriranno l'ingresso gratuito a tutti i visitatori fino a venerdì 12 febbraio.

I musei saranno aperti, come da disposizioni Dpcm, dal lunedì al venerdì (con orario 10-18, ultimo ingresso 17:30). È richiesta la prenotazione telefonica (011 6708195 per Museo Lombroso/Museo della Frutta e 011 6707797 per Museo Anatomia).

L'ingresso sarà contingentato (massimo 25 persone in contemporanea), all'entrata sarà misurata la temperatura (ingresso consentito con temperatura inferiore a 37,5), i visitatori dovranno sempre indossare la mascherina (che verrà fornita all'ingresso) e dovranno sempre mantenere la distanza di un metro dagli altri visitatori e dal personale del museo. La visita dovrà seguire il percorso indicato da apposita segnaletica. All'ingresso, e lungo il percorso, sono disponibili erogatori di gel igienizzante.

Al Museo Lombroso è prorogata fino al 30 giugno la mostra fotografica "Face to face". L'arte contro il pregiudizio.

(ANSA).