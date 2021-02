Clochard allontanati dal centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 04 FEB - Sette clochard sono stati identificati nel centro di Torino nell'ambito di una operazione della polizia in collaborazione con i vigili urbani.

L'intervento è scattato in seguito agli esposti di alcuni residenti della zona, che hanno denunciato episodi di molestie da parte degli stessi clochard.

L'attività ha interessato in particolare i portici di corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza Castello e via Viotti, dove sono molti gli homeless che dormono su giacigli improvvisati, sia di notte che di giorno. Tre, irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso. Gli altri, per lo più con precedenti, sono stati identificati e allontanati dai giacigli di fortuna per liberare gli spazi dalle masserizie e procedere con la sanificazione delle strade, effettuata dagli operatori dell'Amiat, l'azienda torinese di igiene ambientale. (ANSA).