Cairo "Serie A-fondi? Cose avviate per il meglio"

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Rinvio voto sui fondi? Non sono amareggiato, è un passo avanti per andare nella direzione di concludere questo accordo. Mi sembra che le cose siano avviate per il meglio". Lo ha detto il patron del Torino Urbano Cairo, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A.

"Ci sono ancora dei punti da chiarire, il comitato in settimana parlerà con i fondi sui punti aperti e così voteremo in maniera informata su tutto", ha concluso. (ANSA).